Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Oggi il derbissimo. Savarna-Fusignano Cotignola cerca punti

La capolistain campoalle 15 al "Guerrini" nel derby di altissima classifica contro il Real(nella foto Nicoletti), in una sfida non semplice per latista del girone G, reduce dalla sconfitta di Modigliana. In agguato il Bagnacavallo, secondo a 2dal: sarà impegnato a Meldola nella sfida dei bomber, Camara contro il forlivese Ghetti. In coda il Fosso Ghiaia sarà messo alla prova dal Santa Sofia del capocannoniere Campacci, già 16 gol in campionato. Nel girone F, gara della verità per la Virtus Faenza a Funo mentre ila San Lazzaro contro la Murri. (19ª giornata, ore 14,30). Girone G:-R.(ore 15). Domani: Marina-Carpena, Meldola-Bagnacavallo, Only Sport Alfonsine-Savio, Pianta-Sp. Predappio, S. Vittore-Modigliana, S.