Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo Marche: maltempo e possibili nevicate. Quando torna il sole

Ancona, 1 febbraio 2025 – Una domenica da ombrello, con qualche possibile nevicata ad alte quote, mentre più in basso le temperature sono per lo più gradevoli nonostante il periodo. Dicono questo nelle lorogli esperti della Regionee dell’Amap, il Servizio agroregionale. Dopo un sabato per lo piùggiato sulla regione, l’ultimo giorno del weekend vede alcuni rovesci in determinate zone del territorio, che obbligheranno i cittadini marchigiani a coprirsi. Domenica 2 febbraio Lunedì 3 febbraio Martedì 4 febbraio Legiorno per giorno Domenica 2 febbraio Per la giornata di domani, 2 febbraio, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella seconda parte della giornata, specie a Sud di regione. Le precipitazioni saranno deboli di mattina, soprattutto lungo le coste dell’Anconetano e del Pesarese, ma coinvolgeranno anche l’entroterra Urbinate.