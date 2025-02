Ilgiorno.it - Previsioni meteo in Lombardia, pioggia con le ore contate poi torna il sole ma attenti alla nebbia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 1 febbraio 2025 - Svoltain, da sabato, lae il cielo cupo verranno gradualmente sostituiti dae cielo sereno con le temperature in leggera risalita ma con l’alta probabilità diin pianura durante la notte e nelle prime ore del mattino “Un minimo depressionario sul Mediterraneo, in progressiva attenuazione, - spiegano gli esperti di Arpa- porta un flusso sudoccidentale umido sulla: dal pomeriggio e fino a tutto sabato molto nuvoloso con precipitazioni deboli. Domenica progressiva rotazione del flusso in quota da nord per l'espansione di un'area anticiclonica sull'Europa occidentale: schiarite nel pomeriggio e tempo stabile per l'inizio della prossima settimana”. Sabato 1 febbraio 2025 Domenica 2 febbraio 2025 Lunedì 3 febbraio 2025 Martedì 4 febbraio 2025 Mercoledì 5 febbraio 2025 Sabato 1 febbraio 2025 Molto nuvoloso o coperto ovunque, con parziali schiarite serali sui settori nordorientali.