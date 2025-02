Ilfogliettone.it - Pressione sanguigna: gli esperti sanno come tenerla sotto controllo | Questa verdura è in grado di fare miracoli

Leggi su Ilfogliettone.it

L’alimentazione ha un ruolo centrale neldella, ecco gli alimenti che fanno beneL’ipertensione, oalta, è una condizione patologica che interessa circa il 30% della popolazione adulta e può avere gravi ripercussioni sulla salute cardiovascolare. Si manifesta quando i livelli diarteriosa a riposo superano costantemente i valori normali (140 mm/Hg per lasistolica e 90 mm/Hg per la diastolica).Questo disturbo, spesso legato a cattive abitudini alimentari e uno stile di vita sedentario, rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari,infarto e ictus, Tra le principali cause dialta ci sono il sovrappeso, il diabete, l’obesità e uno stile di vita poco sano. Un consumo eccessivo di sodio, la carenza di potassio e l’abuso di sostanze ipertensivecaffè e alcol aggravano ulteriormente la condizione.