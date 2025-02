Liberoquotidiano.it - Preso a calci e pugni senza motivo: choc in Spagna, 30enne italiano in gravissime condizioni

Aggredito aa Lanzarote, in, dove viveva e lavorava: Salvatore, ragazzodi 30 anni, è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Las Palmas, alle Canarie, dopo un attacco ancora privo di motivazioni. "Non so nemmeno perché possano averlo aggredito", ha commentato il padre Andrea Sinagra, uno dei pescatori più noti di Favignana, in provincia di Trapani. Non è ancora stato rintracciato, invece, il colpevole dell'aggressione. La polizia è al lavoro sul caso. Ilsi era trasferito a Lanzarote e lì aveva fatto prima il pizzaiolo e poi aveva gestito un bar caffetteria. Una delle serate scorse, non è ancora chiaro quando, Salvatore si trovava in un bar con alcuni amici e stava giocando ao balilla. A un certo punto sarebbe nato un battibecco con altri clienti dello stesso locale.