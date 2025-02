Ilrestodelcarlino.it - Presepe vivente, i ringraziamenti della Cavalcata dell’Assunta

Dopo il successo di pubblico senza precedenti con 1.100 ingressi nei due giorni per il, ladi Fermo ha voluto ringraziare le numerose realtà che hanno partecipato all’evento svoltosi alle Cisterne Romane, il 4 e 5 gennaio. Per l’occasione, domenica scorsa, è stato organizzato un momento di ritrovo all’oratorio di San Domenico durante il quale il regista Adolfo Leoni ha espresso la propria soddisfazione: "Mi è stato detto che abbiamo compiuto un’opera di alta cultura popolare. Mettere insieme diverse realtà è stato significativo: in una società che ‘scioglie’, abbiamo mirato a ricomporre. La collaborazion nata con realtà musicali, teatrali e altre associazioni non si fermerà qui. Vincente anche l’idea di una brochure con immagini, testi e nomi dei partecipanti".