L’n Enterprise Institute è uno dei principali think tank liberisti e neocon. Una sua recente analisi si rivela impietosa nei confronti del, considerata totalmentequalora Washington chiuda peri rubinetti dell’assistenza. Senza gli aiuti statunitensi, Kiev potrebbe cadere in mano ai russi già quest’anno e il resto del Paese entro il 2026. Ne parla la rivista politicana The Hill, che forse esagera nell’attribuire ai russi con assoluta certezza la volontà di “mangiarsi” tuttaper poi aggredire la NATO. Inoltre ci mette una dose eccessiva di ottimismo quando afferma che grazie alle forniture USApotrebbe ancora vincere e prosperare economicamente e militarmente. La realtà invece è quella di un Paese da ricostruire anzitutto a livello sociale.