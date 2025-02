Ilrestodelcarlino.it - Prende per il collo l’ex e le ruba l’anello, 22enne denunciato per rapina a Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 febbraio 2025 – Avrebbe preso per illa sua ex,ndole un anello con violenza. Per questo unè statoperdai carabinieri di. L'episodio risale alla sera del 31 gennaio in via Patti, strada purtroppo già nota alle cronache dopo il femminicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza. Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021, nel parco in fondo a quella stessa via, la 34enne madre di un bambino piccolo venne violentata, strangolata e accoltellata dal suo ex, Mirco Genco. L'uomo è stato condannato a 30 anni e 10 mesi di carcere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, venerdì sera ilavrebbe contattato la sua ex chiedendole di vedersi. Mezz'ora dopo, in via Patti, i due avrebbero iniziato a litigare fino a quando lui l'avrebbe presa per ile le avrebbe sfilato con violenza un anello d'oro bianco dalla mano, per poi scappare.