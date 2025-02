Lanazione.it - Prato, colpo in attacco Iuliano alla corte di Mariotti

CALCIO SERIE DDopo aver puntellato il centrocampo e la difesa, ilrinforza anche il reparto offensivo. E lo fa inserendo un giocatore proveniente dcategoria superiore. Stiamo parlando di Francesco, attaccante centrale che arriva in prestito dCasertana, società che milita nel girone C di Serie C. Con i rossoblù, nella prima parte di questa stagione, il neo calciatore dei lanieri ha collezionato 19 presenze fra campionato e coppa, segnando una rete. Da metà novembre in poi, il classe 2004 non era più riuscito a scendere in campo con continuità, totalizzando appena 53 minuti in sei apparizioni da subentrante. Da qui la scelta, in comune accordo con il club campano, di trovare una soluzione per ritagliarsi maggiore altrove, anche se la Casertana ha preferito non perderne il controllo.