Prata Camportaccio cade nel torrente mentre taglia la legna | non ce l’ha fatta Ido Fallini

(Sondrio) – Troppo gravi i traumi riportati: non ceIdo, l’idraulico di 56 anni diche proprio una settimana fa è stato soccorso nel greto delCaurga dov’era scivolato dopo un volo di circa 20 metri. L’uomo si trovava insieme ad alcuni parenti arein un terreno di sua proprietà: quando si è verificata la terribile caduta sono stati proprio loro a dare l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritorisi trovava già privo di conoscenza e in quelle condizioni è stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove, purtroppo, ieri è spirato. Grande l’apprensione in questi giorni e da ieri il cordoglio in paese dove l’uomo, sposato e padre di quattro figli, era molto conosciuto e stimato. Idogiungerà da Bergamo a San Cassiano presso l’abitazione in via Aldo Moro 21 domani in tarda mattinata e lì alle 18 si terrà la recita del Santo Rosario.