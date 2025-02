Ilgiorno.it - Polizia locale: arrivano nuove body cam

Il paese punta sulla sicurezza: in arrivocam per la. Cerro Maggiore rilancia la sfida sulla sicurezza e lo fa con un progetto ambizioso: dotare il Comando unico didicam per garantire maggiore tutela agli agenti e ai cittadini. Nei giorni scorsi, Palazzo Dell’Acqua ha dato il via libera all’iniziativa Deterrenza, tutela e sicurezza 2025, con cui il comune punta ad aggiudicarsi i fondi messi a disposizione dalla Regione attraverso il bando per l’assegnazione di cofinanziamenti destinati alle dotazioni tecnico-strumentali della. L’obiettivo è chiaro: acquistare ottocam complete di docking station e licenze, strumenti che rappresentano un autentico baluardo per la sicurezza degli operatori sul campo. Le telecamere non saranno solo un deterrente contro episodi di violenza o aggressione, ma consentiranno di registrare audio e video, fornendo prove inconfutabili su quanto accade durante gli interventi.