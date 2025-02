Ilrestodelcarlino.it - Pokerissimo della Primavera sull’Atalanta

CESENA 5 ATALANTA 3 CESENA:(4-3-1-2): Veliaj; Ronchetti (36’ st Abbondanza), Dolce, T. Zamagni, Domeniconi; Arpino, R. Campedelli, Castorri (36’ st Tampieri), Ghinelli (42’ st D. Zamagni); Perini (42’ st Galvagno), Tosku (25’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli. ATALANTA (3-5-2): Zanchi; Gobbo, Ghezzi (22’ st Bonsignori), Ramaj; Manzoni, Steffanoni, Manzoni, Arrigoni (33’ st Idele), Capac (1’ st Damiano); Camara (1’ st Lonardo), Bonanomi (33’ st Mungari). All.: Bosi. Arbitro: Gandino di Alessandria. Reti: 3’ e 18’ pt Manzoni, 38’ pt Dolce, 43’ pt Perini, 3’ st Perini, 27’ st Ghinelli, 31’ st Castorri, 46’ st Lonardo. Note: ammoniti Castorri, Tosku, Manzoni; angoli 5 a 3 per il Cesena; recupero 2’ e 3’. Che perda o che vinca la formazioneallenata da Nicola Campedelli non è mai banale, riserva sempre colpi di scena: questa volta dopo essere andata sotto di due reti contro l’Atalanta ha avuto una reazione travolgente finendo per vincere col punteggio di cinque a tre una gara sempre molto avvincente.