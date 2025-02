Sololaroma.it - Poker Roma femminile, tutto facile con la Sampdoria: Giugliano sugli scudi

Leggi su Sololaroma.it

Vittoria convincente dei baby giallorossi oggi sul campo del Lecce, prima squadra intenta a studiare le mosse anti Napoli per domani sera, ed ora anche unaimpeccabile che non tradisce le attese in questo weekend di campionato. Dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Italia, da disputare contro il Sassuolo, grazie al pirotecnico 2-2 col Napoli nel quarto di finale di ritorno,per le ragazze di Spugna contro lapenultima in classifica, archiviata con un secco 4-0 che ha raccontato una partita senza storia.Sin dalle prime battute di gara si registra unadeterminata a fare la partita, imponendo il proprio gioco e schiacciando le avversarie nella metà campo. La prima frazione vede una Manuela, che decide di rubare la scena a tutti: al 18?, dopo un azione avvolgente, riceve al limite dell’area ed insacca all’incrocio con un sinistro a giro; al 41? raccoglie il servizio di Greggi sui 20 metri e calcia all’angolino per il raddoppio giallorosso.