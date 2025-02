Ilfoglio.it - Poche idee e nelle mani dei procuratori. Ciao, ciaocalciomercato

La fantasia è quel posto dove ci piove dentro. Non ricordo chi l’ha scritto, ma credo sia un tizio interessante, anche se a forza di piovere crescono le pozzanghere. È quello che succede durante il calciomercato, periodo invernale dove piove in pianura e nevica in montagna. E a guardare quel bianco, dove mi trovo adesso, cresce un certo struggimento, il ricordo di un passato che non c’è più. Non è per essere retrogradi, ma l’impressione è quella di assistere, oggi, a un mercato impazzito dove basta poco, magari una partita sbagliata o una vissuta in panchina, per spostare un giocatore da una parte all’altra del mondo. Vorrei fare molti esempi ma non ci riesco, per la paura di essere smentito dagli eventi che si susseguono senza sosta. Mi limito a osservare quanto il calciomercato sia finito ormai completamentedei, i quali indirizzano la fantasia, in certi casi secca, senz’acqua, come d’estate, dove gli pare a loro.