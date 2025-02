Plusdotazione cognitiva più disturbi del neurosviluppo come si opera con bambini e ragazzi 2e? INTERVISTA alla Dottoressa Lara Milan

Leggi su Orizzontescuola.it

Laa volte è presente in comorbidità condele in questo caso si parla di doppia eccezionalità (termine abbreviato in 2e), ma quali sono le modalità perre con2e? Ne abbiamo parlato con la, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talented education e 2e specialist.L'articolopiùdelsicon“2e”?