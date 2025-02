Ilrestodelcarlino.it - Piscina, corsisti in vasca nel ‘pallone’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in, anche se lo stadio del nuoto di Riccione è stato preso d’assalto dalgi atleti giunti in città per prendere parte ai Criteria di Salvamento. Da lunedì tutti i corsi di nuoto e le sessioni di nuoto libero sono stati trasferiti nella nuova struttura esterna, coperta dal, senza alcuna modifica agli orari. "La settimana di utilizzo dellaesterna è stata accolta con entusiasmo e gli utenti hanno espresso grande soddisfazione, nonostante piccoli inconvenienti che stiamo risolvendo con celerità" spiega Michele Nitti, presidente della Polisportiva. Per i Criteria ci sono state 3.628 presenze nelle gare disputate.