Lanazione.it - Pisa, aerei sul centro città. Le preoccupazioni: “Inibire il sito Unesco, prevenire è meglio che curare”

, 1 febbraio 2025 –è sempreche. Ecco perché “concordiamo con il sindaco chedel tutto il sorvolo di piazza dei Miracoli non sarebbe soltanto giusto, ma perfino dovuto”. Parola di Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera primazialena che fa sue ledi Michele Conti relativamente alle nuove rotte aeroportuali, per ora solo sperimentali, che vedono gliche decollano dasorvolare la Torre pendente e gli altri gioielli del. La preoccupazione principale riguarda, ovviamente, le possibili ricadute negative non solo sulla fruibilità della piazza da parte dei milioni di turisti che la visitano ogni anno, ma soprattutto per la tenuta statica dei monumenti, a cominciare da quello più famoso nel mondo: la Torre pendente. “Noi non ci siamo ancora posti il problema - ammette Maestrelli - però riflettendo con attenzione qualche elemento di rischio si pone.