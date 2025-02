Inter-news.it - Piovani: «Inter Women, obiettivo chiaro. Non ci nascondiamo!»

L’torna a vincere in campionato, dando seguito all’ottima prima parte di stagione. Gianpieroè fiero delle sue ragazze, e ne parla al termine del match vinto 2-0 contro la Fiorentina.GRANDE REAZIONE – Gianpierovistato daTV, dichiara: «Quella contro la Fiorentina è una vittoria molto importante, ne sono felice. Però ho detto alle ragazze che abbiamo fatto tanto ma non abbiamo ancora fatto niente. Il cammino è ancora lungo, oggi ci tenevamo a far bene. Le ragazze sono state brave, dopo le due sconfitte contro la Juventus e il Sassuolo oggi c’è stata una grandissima reazione. La squadra aveva giocato bene anche in quelle due gare però avevamo raccolto poco e niente. Oggi invece abbiamo fatto molto, molto bene, sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, dove abbiamo creato quelle quattro situazioni che abbiamo finalizzato, a differenza delle partite precedenti».