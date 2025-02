Ilgiorno.it - Pioltello, incendio in appartamento: salvato 13enne sul balcone all’ottavo piano

(Milano) –in: i vigili del fuoco spengono le fiamme portano in salvo un ragazzino di 13 anni, bloccato suldove si era rifugiato. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 1 febbraio, in undi un condominio in via Cilea. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. In breve tempo le fiamme sono state controllate e l'è stato circoscritto, evitando che si propagasse ad altri appartamenti. Il ragazzo chiuso fuori sulè stato portato in salvo e affidato alle cure dei sanitari. Sono state quindi eseguite le operazioni di bonifica mentre sono al vaglio le cause dell’