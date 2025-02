Agi.it - Pioggia al nord e neve sulle Alpi, domani peggioramento al sud

AGI - Primo weekend di febbraio decisamente dinamico, con maltempo al-ovest oggi con piogge ein montagna anche abbondante-occidentali.peggiora al sud eisole con temporali intensi e possibili nubifragi su Sicilia, Sardegna e settori ionici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono per la prima settimana di febbraio un calo delle temperature per l'espansione dell'alta pressione verso la Scandinavia, ma il vortice polare compatto limiterà le irruzioni fredde, lasciando spazio a un clima più fresco ma con pochi fenomeni. PREVISIONI METEO PER OGGI ALAl mattino molte nubi alcon piogge sulla Liguria, spazi di sereno lungo l'arcono. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge sparse,oltre i 1100 metri e oltre i 1600 in Appennino.