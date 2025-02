Lanazione.it - Pini tagliati, è polemica. Le opposizioni attaccano:: "Così il verde scompare". Casi: "Priorità sicurezza"

"Martedì 28 gennaio sono statialcuniin via IV novembre lasciando costernati e rammaricati i residenti della zona". I consiglieri comunali Donato Caporali, Michele Menchetti e Francesco Romizi commentano come sia stato trattato il tema, oggetto di una loro interrogazione, giovedì in consiglio comunale. "Come al solito la cosa è avvenuta senza comunicazione preventiva. Le risposte dell’assessore alla nostra interrogazione in Consiglio Comunale di cui abbiamo condiviso i contenuti, non ci hanno soddisfatto: innanzitutto perché non si può addurre un sopralluogo di lunedì come premessa di un abbattimento di piante il giorno dopo. Considerandopoco tempo, il taglio somiglia molto di più a una cosa già pianificata. Il timore, oltre a quello di vedere scomparire a ritmo costante gli alberi dalla città, giustificandolo con il pretesto della, è che a tutte queste ‘privazioni’ l’amministrazione comunale risponda con una compensazione insufficiente tanto da rendere più povera Arezzo da un punto di vista ambientale.