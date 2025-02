Sport.quotidiano.net - Pineto nel mirino: i granata vogliono tutto. Gaddini c’è e il mercato è ancora aperto

Ci sarebbe da sfatare un tabù domani, nella gara contro il. La squadra abruzzese, che si esibisce sui terreni di Serie C dalla stagione scorsa, infatti, non è mai stata battuta dal Pontedera. Che nei tre scontri diretti disputati ha conquistato il primo punto solo in questo campionato, strappando un 1-1 nel match di andata del 26 settembre scorso. Per altro, fu l’unico risultato utile ottenuto in mezzo ad una serie di 5 sconfitte, sequenza che, alla fine, ha indirizzato la squadraall’attuale stagione di sofferenza. Nel torneo 2023-24 invece iladdirittura si impose in entrambe le sfide: all’andata umiliando il Pontedera con un duro 4-1 sul neutro di Pescara, al ritorno imponendosi con un frizzante 3-2 al Mannucci. Fin qui la squadra allenata da Tisci è la più grande rivelazione del girone B grazie al settimo posto in classifica con 35 punti (dunque 8 in più dei).