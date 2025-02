Dayitalianews.com - Piedimonte Etneo, tenta di sottrarsi al controllo ma viene fermato con un coltello a serramanico, denunciato

I Carabinieri della Stazione dihannoun 44enne di Nicolosi, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato un suo compaesano di 46 anni per possesso di marijuana.Nel dettaglio, i Carabinieri erano impegnati in unnotturno del piccolo centro, quando hanno scorto un’utilitaria, con a bordo due uomini, che percorreva la via Bonaventura a velocità sostenuta e hanno deciso di fermarla per un. Tuttavia, l’atteggiamento del conducente, che ha rallentato ma esitava a fermarsi all’alt, ha insospettito l’equipaggio che, perciò ha deciso di procedere ad una approfondita perquisizione sia del mezzo che dei due passeggeri.La titubanza dell’uomo a fermarsi è stata ben presto svelata: tra il freno a mano e il sedile del conducente, i Carabinieri hanno recuperato un, della lunghezza totale di 16 centimetri, di cui 7 di lama, che i militari hanno subito sequestrato.