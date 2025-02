Ilgiorno.it - Pianoforti a coda da sogno. Torna la grande musica

laclassica alla Sala Maddalena di Monza con la XXXI^ rassegna de “I Concerti di Monza“, organizzata dall’associazione Amici dellaMonza. La sala ospiterà decine di musicisti di altissimo profil, pronta ad accoglierli con due. Il calendario prevede 6 concerti tra questa domenica 2 febbraio e il 13 aprile. Laproposta attingerà sia al repertorio classico tradizionale che alle opere di minor frequente ascolto. I concerti saranno preceduti da introduzioni critiche e guide all’ascolto. Inaugurerà la rassegna il celebre baritono tedesco Christoph von Weitzel, con una scaletta dedicata ai Lieder di Schumann e Schubert, già esibitosi in produzioni operistiche di massimo livello e cameristiche in tutta Europa, Nuova Zelanda e Sud Africa. A Monza verranno da lui eseguiti il Dichterliebe (L’amore del poeta), il più famoso ciclo di lieder di Schumann, e il Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Canto di un marinaio ai Dioscuri) e l’Abendstern (Stella della sera) di Schubert.