Lanazione.it - Piaggio, c’è l’accordo: fine cassa integrazione e 40 stabilizzazioni

Pontedera, 1 febbraio 2025 – La grande fabbrica tornerà a pieno regime lunedì 17 febbraio e all’orizzonte ci saranno anche delle. C’è infattitrae una parte dei sindacati sulla ripresa della produzione a Pontedera dopo una lunga pausa che ha provocato spaccature tra le stesse sigle. I vari reparti si erano fermati il 2 dicembre per fare posto allaper 1.098 lavoratori. Una prassi per lache prima della pausa natalizia, dovendo fare i conti con il calo produttivo stagionale, blocca gran parte delle linee. Ma a gennaio l’attesa ripresa delle attività è stata più lenta del previsto, a detta di una parte dei sindacati, e non sono mancate le preoccupazioni quando a inizio anno l’azienda ha comunicato il piano della ripartenza ricorrendo a nuovaper 4 settimane.