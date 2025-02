Panorama.it - Phone Free February: riuscirete a non usare lo smartphone?

Leggi su Panorama.it

Adesso vi voglio. Ora arriva la vera sfida. Altro mese, altro trend social da seguire. Ci eravamo tuffati a capofitto nell’ardua impresa del dry january: niente alcol per 31 giorni. Neanche una birra il sabato sera. Che fatica. Ma sembra nulla in confronto a quello che sta per arrivare. Faremo i conti con la Dipendenza. E no, la lettera in maiuscolo non è un refuso. Signore e signori, date il benvenuto al “”. Perché quella faccia? Ancora non avete capito di che si tratta? È una campagna no-profit che vi metterà alla prova: ridurre l’utilizzo del vostro smartsarà l’obiettivo. Nel caso ve la vogliate prendere con qualcuno, l’ideatore si chiama James Warn, animatore della comunità “Global Solidarity Foundation”. L’idea alla base è semplice: non vietare il telefono ma stimolare una riflessione sul tempo trascorso online e sulla sua effettiva necessità.