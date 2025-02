Lidentita.it - Philadelphia, precipita aeroambulanza: nessun sopravvissuto

Leggi su Lidentita.it

Incidente aereo negli USA:Learjet 55Un aereo da trasporto medico, un Learjet 55, si è schiantato nei pressi del Roosevelt Mall, un centro commerciale situato a, in Pennsylvania. Il velivolo ha colpito abitazioni e veicoli, causando un incendio, come riferito dal sindaco Cherelle Parker. Le autorità non .L'Identità.