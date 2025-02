Lapresse.it - Philadelphia, i rottami dell’aereo finiti in un parcheggio dopo lo schianto

Il video ripreso da un cellulare mostra i primi momentiil tragico incidente aereo che si è verificato in un quartiere di, negli Stati Uniti. Nel filmato si vede un grosso pezzo di rottamefinito in unmentre la polizia e i vigili del fuoco accorrevano per mettere in sicurezza l’area. Un jet da trasporto medico con a bordo una bambina paziente, sua madre e altre quattro persone si è schiantato in un quartiere dipocoil decollo trasformandosi in una palla di fuoco che ha inghiottito diverse case. Tutte e sei le persone a bordo provenivano dal Messico. Secondo Shai Gold, portavoce della Jet Rescue Air Ambulance, la bambina era stata curata a Filadelfia per una patologia potenzialmente letale e stava tornando a casa in Messico. La destinazione finale del volo era Tijuanauna sosta in Missouri.