Lettera43.it - Philadelphia, aereo da trasporto medico precipita su case e auto: sei morti

Leggi su Lettera43.it

A pochi giorni dall’incidentea Washington che ha causato la morte di 67 persone, negli Usa si è verificato un nuovo schianto che ha coinvolto un jet da. Il mezzo, un Learjet 55 partito dall’aeroporto die diretto all’aeroporto nazionale di Springfield-Branson in Missouri, èto su diversi edifici nel Nord-Est diincendiandoe veicoli e ferendo le persone a terra. A bordo c’erano il paziente (una bambina) e altre cinque persone. Nessuno è sopravvissuto.Incidente(Getty).Il jet è scomparso dai radar 30 secondi dopo il decolloLa paziente pediatrica stava ricevendo cure negli Stati Uniti, al Shriner’s Children’s Hospital di, per una patologia potenzialmente mortale. Stava tornando a Tijuana, in Messico, da dove proveniva.