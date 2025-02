Ilfattoquotidiano.it - Pestato a Lanzarote, in coma il trentenne italiano Salvatore Sinagra. Il padre: “Non sappiamo né chi è stato né perché, l’Italia ci aiuti”

Picchiato a sangue, forse anche con un tirapugni o con una spranga, dopo esseresorpreso e aggredito mentre fumava una sigaretta fuori da un locale di, alle Canarie. Undi Favignana,, da alcuni giorni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Las Palmas, principale città di Gran Canaria. E’ vegliato dal, Andrea, che di lavoro fa il pescatore nell’area di mare delle Egadi. Dell’aggressione non si conoscono né i responsabili né il motivo, nonostante il bar abbia un impianto di videosorveglianza. A parlare con Andreaè stata in particolare La Stampa: “Un’aggressione brutale senza motivo – dice – Mio figlio è incon il cranio spaccatoha incrociato la persona sbagliata. Nessuno sa chi sia. La polizia spagnola mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi”.