Pestati e rapinati dalla baby gang a Modena

, 1 febbraio 2025 – “Ha aspettato giorni per dirmi ciò che gli era accaduto nel timore che non lo facessi più uscire di casa. Solo quando gli ho chiesto che fine avessero fatto i soldi che gli avevo dato, dal momento che me ne aveva chiesti altri, è crollato. E’ possibile che i genitori modenesi debbano vivere con il terrore addosso ogni volta che i figli escono di casa per andare a scuola o per una semplice passeggiata in centro storico?”. E’ questo lo sfogo dell’ennesima mamma dopo l’ennesima aggressione ai danni del figlio 15enne ad opera di un gruppo di giovani stranieri, alcuni minorenni e altri poco più che maggiorenni. La donna spiega di aver appreso a distanza di una settimana del pestaggio a scopo di rapina subito dal figlio. “Siamo via per qualche giorno di vacanza ma al rientro mi recherò subito a sporgere denuncia – sottolinea – Mio figlio è stato aggredito sabato scorso, poco dopo le 16, in piazza Roma.