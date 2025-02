Ilpescara.it - Pescara-Entella, la Partitissima di C è all'Adriatico: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Leggi su Ilpescara.it

Febbraio si apre col brivido per un Delfino in crisi. Domenica 2, infatti, con calcio di inzio fissato alle ore 19:30 iltargato Silvio Baldini ospita all'la capolista Virtusin quello che è forse l'ultimo treno per poter pensare alla lunga di tornare ad inserirsi nella.