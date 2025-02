Sport.quotidiano.net - Pesaro affonda la lama

domina nella spada e lo fa nel modo più convincente, grazie ai suoi giovani atleti ed atlete che hanno portato il club cittadino ai vertici delle Marche. Proprio ai Regionali, disputatisi nei giorni scorsi, nella categoria Assoluti Maschile, sono scesi in pedana Federico Lanari, Alessandro Berti, Matteo Casoli, Matteo Bugari, Andrea Piccinini e Federico Baldi. Lanari chiude secondo venendo sconfitto, per una sola stoccata, in finale 15-14. Berti si classifica terzo perdendo in semifinale con il suo compagno di sala Lanari in uno scontro acceso ed emozionante. Bene gli altri “rossiniani”: Casoli 9° (miglior Cadetto classificato), Bugari 18°, Piccini e Baldi rispettivamente 23° e 28° premiati dal Comitato Scherma Marche per l’impegno profuso nella gara. Successo invece per Teresa Donatelli che si aggiudica la gara dopo aver superato agilmente tutte le avversarie e approdando in finale dove domina l’avversaria lasciandola a sette stoccate.