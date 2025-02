Ilrestodelcarlino.it - "Pericolo Po di Volano, la foce si sta chiudendo". L’allarme del Circolo

"Adesso il problema non si pone in tutta la suasità, ma sicuramente appena arriverà il bel tempo e comunque dalla primavera in poi, saranno problemi seri per i tutti i diportisti, che hanno le barche ormeggiate lungo il Po diad uscire dalla sua, perché ormai si sta piano piano. Già adesso si esce solo se c’è una discreta quantità d’acqua, ma se abbiamo la bassa marea molte barche non riescono più ad uscire o rischiano la rottura dei motori". E’ l’appello che lancia il presidente delNauticoStefano Totti, la cui sede è presso la darsena di Codigoro, a chi deve provvedere a scavare ladel Po. "Un intervento indispensabile per consentire l’espressione di questa passione – prosegue Stefano Totti – a tutti coloro che hanno delle barche ormeggiate lungo l’asta del fiume e devono percorrere il ramo più meridionale e meno antropizzato del delta del Po, per poi raggiungere la Sacca di Goro o il mare Adriatico".