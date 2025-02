Game-experience.it - Perfect Dark, il reboot di The Initiative è in arrivo al lancio su PS5, suggerisce un annuncio di lavoro

Un nuovodidi Microsoftchepossa arrivare su PS5 sin dal, accendendo di conseguenza il dibattito tra la community.Addentrandoci nello specifico della questione, il tutto è nato da undipubblicato il 22 gennaio 2025 sul sito di Microsoft, dove The, lo studio dietro ildel celebre sparatutto in prima persona, ha rivelato di essere alla ricerca di un Principal Graphics Engineer con esperienza nello sviluppo multipiattaforma. Questa dicitura ha subito alimentato speculazioni, suggerendo che il gioco potrebbe non essere un’esclusiva Xbox, ma uscire contemporaneamente su PS5.Questa possibilità si inserisce in un quadro più ampio: Microsoft sta valutando una nuova strategia commerciale decisamente più aperta al multipiattaforma, come dimostrato dall’di Forza Horizon 5 per PS5 e dalle voci su altri giochi come Fable insulla console Sony.