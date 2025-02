Padovaoggi.it - Perde il controllo dell'auto e danneggia i contatori del gas: i pompieri tamponano la perdita

Leggi su Padovaoggi.it

Nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tolomei a Loreggia per ilmento di un contatore del metano di un’abitazione da parte di un’finita fuori dalla carreggiata dopo ladidel mezzo da parte del conducente.