Perché Whatsapp sta introducendo una terza spunta blu?

Una buona notizia per alcuni, terribile per altri:stauna. Il motivo? Indicherà, all’interno della conversazione, che è stato fatto uno screenshot del messaggio. L’utente potrà quindi capire che il suo messaggio è stato salvato e acquisito. L’obiettivo sarebbe tutelare la privacy e alla sicurezza degli utilizzatori della piattaforma di messaggistica istantanea, soprattutto nel caso di acquisizioni senza consenso.introduce una: eccoQuesta funzione ancora non è disponibile a tutti, ma sarebbe ancora in fase di test. Chi potrà visualizzarla dunque saranno solamente gli utenti in possesso dell’applicazione in versione Beta. Ancora qualche mese dunque prima che la funzione diventi disponibile in tutto il mondo. Pare, inoltre, che non sarà l’unica misura di sicurezza in materia di tutela della privacy che utilizzerà l’app di messaggistica istantanea, di proprietà di Meta.