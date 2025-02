Perché sono sparita dalla televisione Ana Laura Ribas cosa fa oggi e chi è il compagno più giovane

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per anni e anni Anaè stata una delle protagoniste della. Dopo il suo esordio a Ok il prezzo è giusto, ha raggiunto una grande popolarità con programmi come Paperissima e Striscia la Notizia, costruendo passo dopo passo una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato anche al film Vita Smeralda nel 2006 e due anni prima all’Isola dei Famosi.Dopo anni di successi, però, Anaha deciso di cambiare vita e ritirarsi dal mondo della tv. Dopo ben 10 anni di lontananza si racconterà a tutto tondo nel salotto di Silvia Toffanin, come svelato anche dai canali social di Verissimo ma in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva già spiegato la motivazione dietro il suo ritiro dal piccolo schermo.Leggi anche: “Io e Francesca? Ve lo dico”. Valentino Rossi, l’annuncio sulla compagnaAnafa e chi è ilDopo tanto tempo in, Anaha deciso di cambiare strada.