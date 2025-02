Oasport.it - Perché non ci sarà lo sci alpino oggi: in arrivo i Mondiali, le classifiche di Coppa del Mondo

un fine settimana atipico per ladeldi sci. Infatti in programma c’è solo una gara, la discesa libera maschile di Garmisch, che si terrà domani., infatti non si gareggia visto che il circuito femminile è fermo e con idi Saalbach che sono vicinissimi ad iniziare.La rassegna iridata comincerà martedì 4 febbraio con il parallelo a squadre. Un Mondiale al quale l’Italia si presenta con grandi ambizioni e con l’obiettivo di essere una delle migliori nazioni. In campo femminile c’è sicuramente grande attesa per Federica Brignone e Sofia Ga, che sono tra le favorite per la medaglia d’oro nella velocità, con la valdostana che punta anche sul gigante.In campo maschile, invece, gli azzurri possono recitare il ruolo degli outsider di lusso. In discesa e superG sicuramente Dominik Paris e Mattia Casse proveranno ad entrare nella lotta per le medaglie, mentre in giganteLuca de Aliprandi la miglior carta azzurra, con Alex Vinatzer possibile sorpresa, anche se l’altoatesino punta soprattutto allo slalom.