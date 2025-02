Oasport.it - Perché la discesa di Garmisch è stata cancellata: regolamento applicato e domenica senza sci

Leggi su Oasport.it

Lalibera maschile die dunque non andrà in scena nella giornata di2 febbraio. La gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino non si potrà disputare sulla pista Kandahar a causa di quanto successo negli ultimi due giorni: la fitta nebbia che si è abbattuta sulla località tedesca ha impedito lo svolgimento delle prove cronometrate in programma ieri e oggi. Ilprevede che si possa gareggiare nella velocità soltanto se si è disputato almeno un test ufficiale su quel tracciato.Un diktat ben chiaro imposto dalla FIS per ragioni di sicurezza: lalibera nasconde parecchie insidie e gli atleti devono conoscere le linee, anon si è potuto scendere a causa delle avversità meteo e dunque ci attende unasci alpino: la gara in terra teutonica era l’unica in programma, visto che non erano previsti eventi femminili.