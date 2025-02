Lettera43.it - Perché i datori di lavoro non si fidano della Gen Z tanto da preferirle l’IA

Assumere giovaniGenerazione Z? No, meglio puntare sull’intelligenza artificiale. A quanto pare un crescente numero di manager la pensa così. A confermarlo è un sondaggio condotto in diverse aziende statunitensi dalla Hult International Business School e diffuso da Newsweek. Sono stati coinvolti 800 responsabili delle risorse umane e 800 dipendenti a tempo pieno, di età compresa tra i 22 e i 27 anni. Il 37 per cento dei manager Hr ha dichiarato, appunto, che preferirebbe utilizzare tecnologie e strumenti di IA – ancora in fase di sviluppo, tra l’altro – piuttosto che introdurre neolaureati in azienda. Del resto, anche nei fatti, l’89 per cento di loro ha evitato, effettivamente, di arruolare giovani freschi di laurea. Quasi tutti, il 98 per cento, lamentano una grande difficoltà nel trovare veri talenti.