Oasport.it - Perché Goggia e Brignone non gareggiano oggi. Quando le rivedremo, orari Mondiali, tv

Leggi su Oasport.it

In attesa della discesa libera maschile di Garmisch, per la quale dovrà obbligatoriamente disputarsi la prova cronometrata in programma quest’, la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile si è già fermata per i2025 di Saalbach, che scatteranno martedì 4 febbraio col parallelo a squadre miste.Dunque il settore femminile del Circo Bianco è già proiettato sulla rassegna iridata, e quindi, e nel weekend, non vedremo all’opera, tra le altre, le azzurre Federicae Sofia. Alla ripresa delle ostilità la prima delle due italiane citate dovrà difendere la vetta della classifica generale.Tornando aidi sci alpino 2025, la rassegna iridata andrà in scena a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio: prima settimana dedicata a parallelo e discipline veloci, seconda parte con combinata e specialità tecniche, per un totale di undici giorni di gare ed altrettanti titoli da assegnare.