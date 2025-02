Ilfattoquotidiano.it - Per il sistema ecologico naturale della Terra, l’uomo è come una cellula cancerosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giorgio BorattoC’è una teoria formulata da James Lovelock in cui si pensa la, chiamata Gaia,un organismo vivente unico e capace di autoregolarsi in cui la vita è parte integrante del pianeta. Questa teoria è diventata nel frattempo una realtà scientifica. Diventa chiaro allora che l’animale uomo ha in questo contesto un ruolo per la sopravvivenza del pianeta ed è anche il suo principale fattore di pericolo. La natura sarà quindi in grado di estirparlo per salvaguardare l’intera vita, oppure si avvarrà di esso per proseguire il suo cammino.allo stato attuale rappresenta il pericolo più forte all’equilibrioe con la sua acquisizione del concetto di immortalità, acquisito con le religioni e certa sua cultura, rappresenta bene le cellule cancerogene. La sua espansione, la sovrappopolazione in numeri esponenziali e il suo modo di influire negativamente sull’assetto omeostatico nell’incidenza degli animali presenti nell’ambienterendonoil nemico più letale per l’ambiente.