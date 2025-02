Per il Bisonte Firenze un’altra gara da dentro o fuori con Smi Roma Volley

Leggi su Corrieretoscano.it

– Con un nuovo coach in panchina Ilsi presenta sul parquetno per cercare di invertire una brutta rotta.Altro importantissimo scontro salvezza per Il, che il 2 febbraio alle 17 è atteso al Palazzetto dello Sport didalla Smiper la ventunesima giornata della serie A1 Tigotà: dopo il ko al tie break contro Cuneo, che ha portato alla sostituzione di coach Simone Bendandi con il suo vice Federico Chiavegatti – al debutto da capo allenatore in A1 a soli trenta anni -, le bisontine sono chiamate a una risposta sul campo per allontanarsi dalla zona retrocessione, visto che le capitoline al momento sono penultime a – 2 a pari merito con il fanalino di coda Talmassons (che ha una vittoria in meno). Un successo sarebbe quindi fondamentale per affrontare l’ultima fase del campionato con più serenità, e anche per ritrovare fiducia dopo una striscia di sei sconfitte consecutive, ma ovviamente non sarà semplice conquistare i tre punti: anchesta lottando col coltello tra i denti, e nell’ultimo match casalingo ha battuto Cuneo, oltre ad aver dimostrato il suo valore anche in Europa, visto che mercoledì prossimo giocherà la semifinale d’andata di Challenge Cup contro Potsdam.