Pentathlon, presidente Bittner nominato 'Responsabile Nazionale Dipartimento Sport Forza Italia'

(Adnkronos) – Ildella Federazione italiana, Fabrizio, è statodeldida Alessandro Cattaneo, responsabile dei DipartimentiItalia, d’intesa con il SegretarioAntonio Tajani. “Mi fa molto piacere che abbiamo pensato a me, sicuramente è un momento un po’ da analizzare delloitaliano nel suo complesso, quindi ci sarà un lavoro da fare importante e spero di riuscire a portare un contributo positivo in un momento di tante tensioni, ma che alla fine vede i risultati delle federazioni come un po’ un miracolo italiano”, ha spiegatoall’Adnkronos. “Nonostante le difficoltà che il movimento sta vivendo sotto diversi aspetti, ci sono delle cose, come sempre, come in tutti i posti, e delle situazioni da migliorare, ma speriamo di riuscire a essere da stimolo e da motore per portare una visione diversa, delle nuove idee e fare dei ragionamenti aperti con tutti gli operatori, visto che c’è la necessità di confronti e meno arroccamenti sulle proprie posizioni”, ha aggiunto il numero uno della Fipm.