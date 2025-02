Ilgiorno.it - Pavia, al posto dell’ex inceneritore sorgeranno due nuovi parcheggi: il piano di Asm

– Investimenti per nove milioni di euro,e aree degradate risanate: Asm, che negli ultimi anni è stata più volte travolta dalla bufera, volta pagina. Lo ha fatto costituendosi parte offesa nell’inchiesta Clean I e, da pochi giorni, anche Clean II, con il licenziamento di due dipendenti il cui comportamento, in base a Clean I, non è stato giudicato conforme al codice etico della società e ora con ilindustriale 2025. Il documento, approvato dal comitato di controllo analogo, giovedì sera è stato illustrato in commissione di garanzia e lunedì arriverà in consiglio comunale. “È scorretto che ilnon venga discusso dai consiglieri comunali prima della sua approvazione – ha detto la presidente della commissione, Barbara Longo – spero che almeno i rappresentanti della maggioranza abbiano avuto la possibilità di visionarlo”.