Ilrestodelcarlino.it - Paura per un boato in piena notte. Salta bancomat di via Trento Trieste

a Formigine, dove lascorsa ignoti malviventi hanno fatto ‘re’ ilsituato all’esterno della sede cittadina della BPER in via. Acetilene, stando alle prime ricostruzioni, la sostanza con la quale lo sportello automatico è stato divelto, causando ingenti danni ai locali – ieri chiusi - ed unche si è distintamente udito a rompere la quiete notturna. Le somme sottratte sono ancora da quantificare, mentre sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione cittadina, che stanno ricostruendo l’accaduto non senza interloquire con le compagnie di alcune cittadine in provincia di Reggio dove si sono verificati episodi simili e raccogliendo le testimonianze di quanti possano aver visto qualcosa che possa indirizzare le immagini e le immagini delle telecamere presenti in zona.