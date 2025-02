Secoloditalia.it - Paura per Max Laudadio e la troupe di “Striscia: aggrediti durante un servizio, il cameramen ne esce col gomito fratturato

Ci risiamo: ancora un’aggressione feroce alladila Notizia (qui il video linkato dalla pagina Facebook dila Notizia) e attimi di terrore per Maxe i suoi collaboratori. Ancora una reazione violenta mirata a silenziare i microfoni e a oscurare le telecamere del giornalismo d’inchiesta. Stavolta però non c’entrano pusher e vedette appostate per evitare i controlli anti-droga. No stavolta non c’è andato di mezzo il solito, impavido e pluri-aggredito e super-insultato Vittorio Brumotti. E per un caso fortuito non c’è andato di mezzo neanche il tapiroforo Staffelli, ambasciatore del premio delegittimante non sempre accolto con bonaria accettazione dei destinatari del riconoscimento.No, stavolta è toccato a Maxe alla suavedersela con i recalcitranti protagonisti di undel tg satirico, decisamente poco incline a far trapelare la verità sul loro business.