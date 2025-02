Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Indipendenza. Accerchiato e rapinato

In sei lo hanno circondato. E, dopo averlo preso a spintoni e pugni, lo hanno derubato del cellulare e del portafogli, con all’interno una ventina di euro. È successo l’altra notte, intorno alle 4, nella centralissima via. La vittima, un ragazzo sulla trentina, ha chiamato però la polizia solo un paio d’ore dopo, dopo aver tentato di recuperare, da sé, il maltolto. Senza grandi risultati. Stando a quanto ricostruito, il gruppo, composto da giovani descritti come di origine nordafricana tra i 20 e i 25 anni, hail giovane mentre stava tornando a casa, da solo. Mentre alcuni lo picchiavano - senza per fortuna procurargli gravi lesioni - altri gli frugavano nelle tasche, riuscendo a trovare cellulare e portafogli. Ottenuto quello che volevano, iri sono scappati via, dirigendosi verso la stazione.