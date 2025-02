Pattinaggio di figura Europei 2025 | Memola è d’argento nel singolo maschile Vince Britschgi

Leggi su Sportface.it

Chi di rimonta ferisce, di rimonta perisce. Nell’ultima gara in programma ai Campionatidiartistico di Tallinn, quella del, il campione uscente Adam Siao Him Fa era arrivato alla prova del libero con un primo posto che lasciava presagire un agevole bis. Tuttavia proprio come lui nei Mondiali dello scorso marzo era riuscito a risalire dal 18° posto a un’insperata medaglia di bronzo, in questa gara c’è stata l’irresistibile rimonta dello svizzero Lukas, che dopo l’ottavo posto nel programma corto è riuscito ad arrampicarsi fino alla medaglia d’oro grazie a uno splendido programma lungo. Si tratta della seconda medaglia in carriera agliper, dopo il bronzo vinto nel 2023 ad Espoo, ed è anche la prima medaglia d’oro continentale per la Svizzera neldal lontano 1947.